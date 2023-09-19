Засідання Конгресу місцевих влад: Пасічний розповів про нові завдання та виклики [ Редагувати ]
Засідання Конгресу місцевих влад в Києві було не останнім. Про головні та ключові завдання та виклик розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" народний депутат України Олександр Пасічний.
"Для нас і для Миколаївщини важлива подія, аби почути всіх гілок влади. Це можливість для органів місцевого самоврядування почути і поспілкуватись, задати нагальні питання органам державної виконавчої влади. Це важлива комунікація, країна живе в умовах війни і виклики постійно змінюються. На сьогодні перед нами стоять нові виклики пов'язані з життєдіяльністю громад під час війни. Це і відновлення пошкоджених територій, забезпечення першочергових потреб людей, відновлення економіки, відновлення соціальної інфраструктури і багато іншого", - сказав він.
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