Засідання Конгресу місцевих влад в Києві було не останнім. Про головні та ключові завдання та виклик розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" народний депутат України Олександр Пасічний.

"Для нас і для Миколаївщини важлива подія, аби почути всіх гілок влади. Це можливість для органів місцевого самоврядування почути і поспілкуватись, задати нагальні питання органам державної виконавчої влади. Це важлива комунікація, країна живе в умовах війни і виклики постійно змінюються. На сьогодні перед нами стоять нові виклики пов'язані з життєдіяльністю громад під час війни. Це і відновлення пошкоджених територій, забезпечення першочергових потреб людей, відновлення економіки, відновлення соціальної інфраструктури і багато іншого", - сказав він.