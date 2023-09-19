російський диктатор володимир путін має намір відвідати Китай у жовтні для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє секретар Ради безпеки рф Микола Патрушев, якого цитує ТАСС.

"У жовтні розраховуємо на ґрунтовні двосторонні переговори президента росії володимира путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні в рамках участі глави російської держави у заходах міжнародного форуму "Один пояс - один шлях", - сказав Патрушев.

Нагадаємо, глава Китаю із дводенним візитом відвідав Москву 20 березня. Під час неформальної зустрічі із путіним, яка тривала 4 години, він обговорював тему війни в Україні.