Україна атакувала російський корабель "Сергей Котов": у ГУР заявили про серйозні пошкодження [ Редагувати ]
У ніч проти 14 вересня у Чорному морі Сили оборони пошкодили російський патрульний корабель "Сергей Котов", що підтверджують самі загарбники.
Про це повідомив представник української військової розвідки Андрій Юсов у коментарі LIGA.net.
За його словами, в інформаційній довідці про ситуацію за 13-14 вересня начальник розвідувального відділу штабу округу полковник Філатов заявив про ураження кораблів двох кораблів.
Він повідомив, що 14 вересня о 04:40 було атаковано патрульні кораблі "Василий Быков" та "Сергей Котов". В останньому кораблі пошкоджено гвинт, є пробоїна у лівому борту 50 на 100 см вище за ватерлінію.
"Обидва ці ураження досить серйозні. Це означає, що на тривалий період корабель "Сергей Котов" перебуватиме на ремонті і не братиме участі в агресивних діях держави-агресора проти України", - зазначив Юсов.
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