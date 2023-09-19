На Хмельниччині долають наслідки чергової атаки ворога [ Редагувати ]
Наслідки чергової атаки ворога долають і на Хмельниччині. Напередодні, через ракетний обстріл там постраждали дві громади - Шепетівська та Старокостянтинівська. Сили протиповітряної оборони успішно відпрацювали по ворожих цілях, проте уламки наробили біди.
У Шепетівській громаді пошкоджене виробниче підприємство та автомобілі, у Старокостянтинівській - комунальне підприємство та приватні будівлі. Уламки російського мотлоху збирали в городах, полях, на дахах і навіть у шафах. Подробиці далі.
Ранок понеділка для жителів Старокостянтинівської громади став недобрим. Люди були нажахані звуками вибухів.
Ольга Дідик, постраждала:
Страшно було. Як бабахнуло, то не можна було витримати.
Спрацювало ППО. Бійці протиповітряної оборони зробили все, щоб жодна ракета не влучила у ціль. Проте й уламки накоїли лиха. Це вирва від небезпечного залізяччя, що впало на городі, за 15 метрів від хати пані Галини.
Галина Якімовська, постраждала:
Летіло. Це, не дай Боже, якби ми ходили по подвір'ї, це б могло бути що хочеш. Нам просто пощастило.
Людмила Миколюк, постраждала:
Дивіться, які уламки на току. Це позбирали на подвір'ї. Які уламки різні. Ще щось тут написано. І гостре, і горюче, і покручене.
Уламки потрощили дах, вікна та двері житлового будинка та льоху. Обірвало дроти електромереж, спалило овочі й дерева на городі. А цей шматок заліза пробив вікно, шафу і залетів на полицю з одягом у дитячій кімнаті.
Вибиті вікна та продірявлений дах і в будинку пані Тетяни.
Тетяна, постраждала:
Були працівники, заміряли, скільки потрібно скла, і за можливості будуть допомагати.
Уламки ракет впали й на територію комунального підприємства громади. Першими на місце прибули рятувальники, обстежили територію, щоб могли працювати ремонтні бригади.
Зоя Шулима, директорка комунального підприємства:
Зараз проводяться дії, працюють з усунення наслідків цієї трагедії.
Іван Гаєвський, староста села:
Постраждало до 10 будинків: покрівлі, вікна повилітали, осколки позалітали в будинки. Дякуємо роботі ППО.
Загалом від початку повномасштабної війни, у цій громаді було пошкоджено понад 200 приватних домогосподарств.
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