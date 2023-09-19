Бійці протиповітряної оборони зробили все, щоб жодна ракета не влучила у ціль.

Наслідки чергової атаки ворога долають і на Хмельниччині. Напередодні, через ракетний обстріл там постраждали дві громади - Шепетівська та Старокостянтинівська. Сили протиповітряної оборони успішно відпрацювали по ворожих цілях, проте уламки наробили біди.

У Шепетівській громаді пошкоджене виробниче підприємство та автомобілі, у Старокостянтинівській - комунальне підприємство та приватні будівлі. Уламки російського мотлоху збирали в городах, полях, на дахах і навіть у шафах. Подробиці далі.

Ранок понеділка для жителів Старокостянтинівської громади став недобрим. Люди були нажахані звуками вибухів.

Ольга Дідик, постраждала:

Страшно було. Як бабахнуло, то не можна було витримати.

Спрацювало ППО. Бійці протиповітряної оборони зробили все, щоб жодна ракета не влучила у ціль. Проте й уламки накоїли лиха. Це вирва від небезпечного залізяччя, що впало на городі, за 15 метрів від хати пані Галини.

Галина Якімовська, постраждала:

Летіло. Це, не дай Боже, якби ми ходили по подвір'ї, це б могло бути що хочеш. Нам просто пощастило.

Людмила Миколюк, постраждала:

Дивіться, які уламки на току. Це позбирали на подвір'ї. Які уламки різні. Ще щось тут написано. І гостре, і горюче, і покручене.

Уламки потрощили дах, вікна та двері житлового будинка та льоху. Обірвало дроти електромереж, спалило овочі й дерева на городі. А цей шматок заліза пробив вікно, шафу і залетів на полицю з одягом у дитячій кімнаті.

Вибиті вікна та продірявлений дах і в будинку пані Тетяни.

Тетяна, постраждала:

Були працівники, заміряли, скільки потрібно скла, і за можливості будуть допомагати.

Уламки ракет впали й на територію комунального підприємства громади. Першими на місце прибули рятувальники, обстежили територію, щоб могли працювати ремонтні бригади.

Зоя Шулима, директорка комунального підприємства:

Зараз проводяться дії, працюють з усунення наслідків цієї трагедії.

Іван Гаєвський, староста села:

Постраждало до 10 будинків: покрівлі, вікна повилітали, осколки позалітали в будинки. Дякуємо роботі ППО.

Загалом від початку повномасштабної війни, у цій громаді було пошкоджено понад 200 приватних домогосподарств.