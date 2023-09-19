На Миколаївщині ліквідовують наслідки атаки "Шахедів" [ Редагувати ]
10 ударних безпілотників "Шахед" збили вночі над Миколаївщиною. За повідомленням очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, внаслідок падіння уламків в Первомайському районі пошкоджено фермерську техніку. Обійшлось без жертв та постраждалих.
Нальоти дронів-камікадзе на південні регіони вже стали тенденцією. Минулої ночі в напрямку регіону запустили кілька хвиль "Шахедів". За інформацією обласної військової адміністрації, над Снігурівською, усі БПЛА збили. Втім, пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, крамниці та лінія електропередач. Усі подробиці в репортажі Марини Михайловської.
Полагодити замки, двері, зашити вікна - такий фронт робіт на сьогодні, каже пан Валерій. Він працює від самого ранку, вже обід, а ще масу всього треба встигнути зробити до кінця дня.
Валерій Грішпан, працівник Управління каналів річки Інгулець:
Повилітали вікна, штукатурка посипалася, що можна сказати, якщо нема слів.
Дмитро Джоган, житель пошкодженого будинку:
У мене у квартирі двері повідкривало. У під'їзді броньовані двері, їх вивернуло, і мої двері. А приліт був з іншого боку будинку.
Вночі жителі Снігурівки прокинулися від гучного шуму. Кажуть, чули 2 вибухи.
Віра Байрановська, жителька пошкодженого будинку:
Сирена, а потім став гудіти як мопед. Ми повскакували, бам, і все. Ми в підвал спустились.
Цей 2-поверховий будинок пошкоджено вибуховою хвилею. Люди прибирають уламки та скло. А ремонтники намагаються перекрити дах. Його пошкодило уже вдруге від початку великої війни.
Дмитро Джоган - житель пошкодженого будинку:
Дах не новий, але ми після окупації робили ремонт. Перший під час окупації був прильот. Від дома метрів 20 було, пошкодило тоді шифер.
Приводять до ладу фасад в продуктовому магазині неподалік. Аби хоча б на перших порах можна було працювати. Власники підраховують збитки й серйозніші ремонтні роботи планують на пізніше.
Генадій Гордієнко, власник магазину:
О 2:20 почули, що мопед летить. Спалах - і хвилею повибивало вікна, двері, дах. Трошки лагодимо.
А ця покинута будівля ще й загорілась після падіння дрона. Попри ризик обвалу плит на горищі рятувальникам вдалося вчасно приборкати вогонь, а відтак завадити його поширенню на сусідні будівлі.
Володимир Кушнір, начальник 24 пожежно-рятувальної частини Снігурівки:
Хлопці провели розгортання з подачею ствола "Протек". Задіяли штурмову драбину, подали ствол на площі 50 кв. м погасили полум'я.
Люди досі оговтуються після пережитого, адже востаннє місто зазнало обстрілу на Великдень. Зізнаються: не одразу розпізнали в гучних звуках мопеда небезпеку. Кажуть, у Снігурівці - це поширений вид транспорту.
Іван Кухта, начальник Снігурівської міської військової адміністрації:
Сьогодні-завтра ті руйнування по приватному сектору, які наразі є, ми їх локалізуємо і перейдемо до інших будівель. Все, що необхідно людям для облаштування будівель, ми видаємо.
За даними Миколаївської військової адміністрації, Снігурівка постраждала від безпілотників типу "Шахед". Травмованих серед містян не було.
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