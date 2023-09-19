Попереду ще одна зима в умовах повномасштабної війни. І вона може бути ще важчою за попередню. Про це попереджають і експерти у сфері енергетики, і військові. Приміром, очільник ГУР Кирило Буданов. За його словами, росіяни знову можуть вдатися до ударів по енергетичній інфраструктурі. Але, цитую: "Нехай починають. Вони теж отримають відповідь".

А чи готові українці до можливих блекаутів? Як до подібних сценаріїв готуються громади ? Жанна Дутчак з'ясовувала.

Багатопрофільна лікарня в місті Надвірній приймає хворих. Нині тут зайняті понад вісімдесят відсотків, кажуть медики. В області почався осінній епідсезон.

Лікарі кажуть: наплив пацієнтів їх не лякає. Більше хвилюються, аби росіяни знову не взялися гатити по критичній інфраструктурі як торік. Хоча й до такого сценарію медики підготувалися. Обладнали заклад автономними джерелами живлення.

Сергій, директор лікарні:

Це приміщення дизель генераторної, там стоїть величезний дизельний генератор на 150 кіловатів, який забезпечує енергонезалежність центрального корпусу і пологового будинку. До нього ставимо дублюючий 150 кіловатний.

Також у медзакладі біля кожного корпусу поставили й ще по одному додатковому генератору меншої потужності.

Сергій, директор лікарні:

Наприклад не хватає потужності цих 150, бо життя продовжується, нове обладнання з'являється, енергоспоживання збільшується.

Та й це ще не все. На випадок, якщо з якихось причин генератори не зможуть працювати - операційні обладнали ось таким 5-кіловатним пристроєм. Його потужності вистачить, аби провести операцію.

Сергій, директор лікарні:

Це резервне на резервне. На кожну окрему операційну. Це в пологовому будинку, в травматології, в хірургії й в реанімаційних залах - всюди закрили малими генераторами.

Частину генераторів лікарня отримала від держави, решта - від благодійників, розповідає директор. Влітку вони запаслися пальним, його має вистачити для всіх установок на декілька днів.

Сергій, директор лікарні:

На сьогодні не стільки проблема із паливом, як де його зберігати. У літрах ми маємо орієнтовно до трьох діб. Але ми маємо тендер, ми маємо талони й зобовязання із заправками, які можуть нам надати паливо.

Резервне живлення на випадок блекауту в Надвірнянській громаді нині мають і заклади бюджетної, соціальної та освітянської інфраструктур - каже мер Надвірної. Генераторами всіх забезпечили ще впродовж минулої зими.

Зіновій Андрійович, міський голова Надвірної:

За допомогою власних коштів бюджету громади, за допомогою наших європейських партнерів придбали не одну сотню генераторів, починаючи від найменшої школи гімназії, садочка завершуючи нашими обєктами критичної інфраструктури.

В Надвірнянській громаді заклади будуть цієї зими не лише зі світлом, а й теплом, запевняє керівник міста. Для цього вони повністю модернізували всі котельні.

Зіновій Андрійович, міський голова Надвірної:

За допомогою енергоефективних систем і технологій змінити енерговитратність тих насосних груп, які подавали тепло для помешкань, адмінбудівель, для навчальних закладів. Змінювали, закупляли двигуни, які дозволяли генераторам підтримувати сталу напругу.

Ось ця газова котельна опалює одразу три великі школи. Генератор не тягнув роботу старих насосів - тож їх замінили й модернізували всю систему.

Перейти на альтернативні види палива, вони б хотіли, каже мер. Але не у всіх закладах дозволяють умови. В центральній лікарні вони це зробили ще три роки тому. Котельна працює одночасно на газі й на дровах.

Сергій, директор лікарні:

Якщо не вистачає газу або його не має, тут встановлені котли на дереві, і це їх прикотельний склад.

Цієї купи вистачить на місяць опалення. Більше біля лікарні просто немає де розмістити, каже головний лікар. Тому запаси зберігають на іншому складі. Головне, що дров - вдосталь, і вистачить на весь опалювальний сезон.