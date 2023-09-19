Авіація рф залежить від іноземних деталей: як росія обходить санкції [ Редагувати ]
Європа продовжує боротьбу з обходом антиросійських санкцій. У Нідерландах заарештували посадовця Міноборони, який допомогав переправляти до рф заборонені для продажу авіадеталі. Це затребувана стаття так званого "паралельного імпорту" для країни-агресорки. Бо її авіація критично залежна від іноземних виробників.
Як росія шукає санкційні лазівки й чи вдасться їй таким чином повністю закрити потреби? Про все в матеріалі Ольги Жидецької.
Пасажирські лайнери у полі та військові літаки, що самі собою демілітаризуються у житлових кварталах.
Такі нині реалії російської авіації. Неможливість отримати запчастини, софт та обслуговування через західні санкції, як іржа, роз'їдає крила країни-агресорки. І якщо військові літаки рф просто містять в собі імпортні комплектуючі, то 95% цивільних перевезень здійснює іноземний авіапарк. І тільки за останні кілька місяців пасажирів російських авіаліній спіткала ціла низка смертельно небезпечних пригод.
- 1 липня у Пулково евакуювали рейс "санкт-петербург-Дубай" через задимлення двигуна.
- 15 серпня російські туристи не змогли вчасно вилетіти на курорти й повернутися, адже одразу всі три літаки тамтешньої авіакомпанії "Ред Вінгз" вийшли з ладу.
- 28 серпня не злетів літак з Пхукета через несправну систему моніторингу метеообстановки.
- 6 вересня літак "Уральських авіаліній" аварійно сів на полі. За словами пілотів, у лайнера витекла вся гідравлічна система. Позаяк система-дубль не спрацювала, експерти припускають, що вона теж уже була несправною.
А от минулого 2022 року - загалом у росії сталося понад 130 пригод за участі військової й цивільної авіації. Тобто приблизно по одній щотри дні.
Експерти кажуть: дається взнаки санкційна ізоляція та брак західних технологій.
Костянтин Криволап, авіаінженер, експерт авіаційної галузі:
Зараз ситуація в росії така, що літати цими літаками - це дуже така ризикована операція. Це треба бути самовбивцею. Але росіяни - вони ж такі, їх це не зупинить.
Аби триматися на льоту росіяни шукають лазівки в санкційному зашморгу. Уже не одне журналістське розслідування довело - москва налагодила потужні канали постачання авіадеталей через треті країни. Зокрема, у Нідерландах через це заарештували посадовця Міноборони. Викрили його наприкінці серпня, після свідчень і арешту спільника. Інформація потрапила до ЗМІ тільки тепер. Деталей поки небагато.
Вдома у чоловіка вилучили боєприпаси. А також документи та носії цифрових даних. Підозрюваний відсторонений від роботи й перебуває в СІЗО. За даними ЗМІ, він працював у Міністерстві оборони з 1990-х років.
Міжнародні групи журналістів наводять безліч прикладів на мільярди доларів. При цьому до суду розслідування доводить лише в поодиноких випадках. Зокрема, так було у травні у Сполучених Штатах.
Двоє росіян організували ланцюжок компаній-посередників у США та Туреччині, щоб постачати у рф компоненти для Boeing та Airbus. Фігурантам загрожує до 20 років тюрми, адже американські закони передбачають за таке кримінальну відповідальність.
На відміну від багатьох європейських.
Костянтин Криволап, авіаінженер, експерт авіаційної галузі:
Чи можна ці поставки закрити санкціями? Частково так. Але не повністю, тому що є країни, які до санкцій не приєдналися. Вони просто заробляють гроші. І вартість усіх цих запчастин суттєво зростає.
За підрахунками журналістів, чільне місце серед країн, що ввозять до росії запчастини для літаків, космічних кораблів і дронів, займає Китай, на який припадає приблизно половина поставок. Друге місце - за Індією. Примудряються везти й зі США та "недружньої" Європи. Та чи достатньо такого так званого паралельного імпорту для закриття потреб найбільшої у світі країни?
Костянтин Криволап, авіаінженер, експерт авіаційної галузі:
Обслуговування літака - це конвеєр. І на цей конвеєр подають якісь запчастини, а якісь не подають. Що у нас буде на виході? Це така досить точна аналогія. Щось вони будуть отримувати. Але несвоєчасно, без відповідних сертифікатів, і невідомої якості - це дуже високий ризик.
У червні Рада ЄС представила законопроєкт, що пропонує національним державам посилити покарання за обхід рестрикцій. Окрім того, ухвалений влітку 11-й пакет санкцій саме й спрямований на те, щоби залатати санкційні діри - це зокрема заборона транзиту певних товарів через територію рф та механізми протидії продажу через треті країни. У разі ж якщо їхні уряди не погодяться на співпрацю, санкції можуть бути поширені й на них.
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