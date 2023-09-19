"Це соромно": Зеленський закликав виключити рф з Радбезу ООН [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський закликав виключити рф з Ради безпеки перед виступом Генасамблеї ООН.
Про це пише Tagesschau.
Глова держави розкритикував ООН за те, що росія продовжує бути при владі, попри агресивну війну проти України.
"рф все ще є у міжнародному співтоваристві - це соромно, але все ж - місце для російських терористів", - написав Зеленський.
Зауважимо, що країна-агресорка є постійним членом Радбезу ООН і має право вето. Ба більше, на засіданні Генасамблеї ООН також очікується виступ міністра закордонних справ росії сергія лаврова.
"Я не знаю, як це буде, я справді не знаю", - відповів Зеленський на запитання, чи буде слухати виступ лаврова.
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