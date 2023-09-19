Зерно розбрату. Одразу кількох країн заявили про продовження обмеження імпорту українського зерна. І це попри позицію Єврокомісії, яка таке рішення скасувала і закликала пропустити українське зерно.

Найбільше суперечок нині з Польщею. У Варшаві навіть заявили про можливе блокування вступу України до ЄС. Мовляв, все задля підтримки інтересів власних фермерів. Чи вдасться домовитися? І які ще країни прийняли таке ж рішення? - про все це далі в матеріалі.

Польське сільське господарство ніколи не виграє в українського за нинішніх умов. Тому правила гри на ринку ЄС треба змінити. Про це заявила польська влада. Всупереч рішенню Єврокомісії та угоді про асоціацію між Україною та Євросоюзом - там продовжують блокувати імпорт української агропродукції. До поляків приєдналися Угорщина та Словаччина. А перелік заборонених товарів навіть побільшав.

Ярослав Качинський, віцепрем'єр-міністр Польщі:

Ми готові підтримувати Україну під час війни й під час відбудови, ми хочемо брати участь у цій відбудові, але водночас ми повинні пам'ятати й про наших громадян, про наше сільське господарство, про наше село, і ми будемо пам'ятати, і я думаю, що українці повинні це розуміти.

Далі - більше. Міністр сільського господарства Роберт Телус зробив гучну заяву: Польща навіть готова блокувати вступ України до ЄС. Усе аби захистити свої інтереси. Інші європейські країни кажуть: на справжнє партнерство це не схоже. І що ще гірше - Польща порушує закони.

Джем Оздемір, міністр сільського господарства Німеччини:

Я б сказав, що це "солідарність на неповний робочий день". Коли влаштовує, то є солідарність, а коли ні - немає солідарності. Я дуже шкодую про це, тому що єдина людина, яка виграє від цього, це володимир путін. Він радо потирає руки через це. І такий результат ні для кого із нас не має бути ціллю.

Луїс Планас Пучадес, міністр сільського господарства Іспанії:

Той факт, що будь-яка країна-член - я кажу не про конкретну країну-члена, а про будь-яку країну - вживає односторонніх дій, які обмежують доступ до єдиного ринку, здається мені чимось поза законом.

Україна буде захищатися, і вже подала позов до Світової організації торгівлі.

Юлія Свириденко, міністр економіки України:

Для нас принципово важливим є довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів. Тому ми подаємо проти них позови в СОТ. Водночас ми сподіваємося, що ці держави знімуть свої обмеження, і нам не доведеться довго зʼясовувати відносини в судах.

Не забарилась і відповідь. Польща, Угорщина та Словаччина заявили: залишають координаційну платформу Європейської комісії, яка створена для врегулювання питань продажу українського зерна. Про це повідомляють польські ЗМІ. У цій групі залишаються Румунія і Болгарія. Але й вони, здається, от-от готові піти наперекір Брюсселю. У Болгарії через скасування ембарго на українське зерно почалися протести фермерів.

Костадін Александров, фермер:

Ми не можемо прогодувати себе, якщо є продукція із третіх країн. Адже ми - одні з основних виробників зерна тут, на Балканах. Просто не знаю, для мене це катастрофа, ми втрачаємо, ми буквально вмираємо, нам доведеться шукати нову роботу.

Влада країни домовляється із виробниками зерна та виконати усі їхні вимоги не обіцяє. Тим часом в Румунії обрали шлях, який показала Польща. Там теж продовжують ембарго на 30 днів і наголошують: це тимчасово, до так званого "з'ясування ситуації". Тимчасове обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції на прохання 5 країн Єврокомісія запровадила ще у травні. Потім заборону продовжили, але врешті-решт, 15 вересня скасували, бо це суперечить законодавству ЄС.