Пройшов "Іловайський котел": що відомо про поліцейського, який загинув під час обстрілу Херсона [ Редагувати ]
У Херсоні вранці 19 вересня під час чергової атаки російські окупанти вбили поліцейського – 49-річного сержанта поліції Андрія Тарчинського. Після анексії Криму він добровольцем пішов на війну.
Подробиці про вбитого росією поліцейського розповіли у Національній поліції України.
Андрій Тарчинський, перебуваючи у лавах роти патрульної поліції особливого призначення "Херсон", потрапив у оточення під Іловайськом і отримав тяжке поранення, рятуючи побратимів.
Поліцейський також був миротворцем у Боснії та Герцеговині, у Косово.
"У мирному житті Андрій залишився людиною з великим благородним серцем, готовою до самопожертви заради інших. Загибель Андрія Тарчинського — важка й болісна втрата для всієї поліції. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Андрія. Сумуємо разом із вами", - йдеться у повідомленні.
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