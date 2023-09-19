У Херсоні вранці 19 вересня під час чергової атаки російські окупанти вбили поліцейського – 49-річного сержанта поліції Андрія Тарчинського. Після анексії Криму він добровольцем пішов на війну.

Подробиці про вбитого росією поліцейського розповіли у Національній поліції України.

Андрій Тарчинський, перебуваючи у лавах роти патрульної поліції особливого призначення "Херсон", потрапив у оточення під Іловайськом і отримав тяжке поранення, рятуючи побратимів.

Поліцейський також був миротворцем у Боснії та Герцеговині, у Косово.

"У мирному житті Андрій залишився людиною з великим благородним серцем, готовою до самопожертви заради інших. Загибель Андрія Тарчинського — важка й болісна втрата для всієї поліції. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Андрія. Сумуємо разом із вами", - йдеться у повідомленні.