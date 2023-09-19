Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабасі після звинувачень Вірменії "в організації теракту та загибелі військових".

Про це повідомляє Міністерство оборони Азербайджану.

У відомстві заявили про систематичні обстріли позицій армії Азербайджану формуваннями збройних сил Вірменії в Карабахському регіоні, продовження мінування територій, проведення робіт з інженерного вдосконалення бойових позицій та збільшення кількості окопів і бліндажів за останні місяці.

Повідомляється, що 19 вересня на автомобільній дорозі Ахмедбейлі-Фізулі-Шуша через вибух міни загинули цивільні особи і було виведено з ладу автомобіль, який належить Державному агентству автомобільних доріг Азербайджану.

Того ж дня загинули та отримали поранення військові через підрив транспортного засобу, який перевозив військових Внутрішніх військ МВС.

Повідомляється, що в рамках заходів із застосуванням високоточної зброї на передній лінії та у глибині виводяться з ладу позиції формувань збройних сил Вірменії, їх довготривалі вогневі точки, а також бойові засоби та об'єкти військового призначення.

Тим часом, ЗМІ пишуть, що Азербайджан також оголосив про закриття повітряного простору над Вірменією.

При цьому в Міноборони наголошують, що громадянське населення та об'єкти цивільної інфраструктури не є цілями - з ладу виводяться лише легітимні військові цілі.

Крім того, азербайджанські медіа публікують кадри нібито знищення зенітно-ракетного комплексу збройних сил Вірменії.

У мережі також з'явилися повідомлення про те, що в Карабахському регіоні відключено стільниковий зв'язок, а в Степанакерті (столиця невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки) "з усіх боків чути артилерійську канонаду".

У Міністерстві оборони Вірменії вже відреагували на заяви про "антитерористичні заходи" Азербайджану.

Там заявили, що станом на 14:00 (13:00 за київським часом - ред.) ситуація на кордонах з Азербайджаном "порівняно стабільна".