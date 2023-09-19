росіяни вдарили по Костянтинівці з комплексу С-300 - СБУ [ Редагувати ]
російські війська 6 вересня вдарили по Костянтинівці Донецької області. Для обстрілу ринку ворог застосував комплекс С-300.
Про це повідомили в прес-службі СБУ.
За даними слідства, окупанти вдарили по даному ринку у Костянтинівці із комплексу С-300 і про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії.
Також слідство досліджує низку інших матеріалів, які вказують на причетність ворога до цього обстрілу.
Наразі досудове розслідування триває, призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин даного воєнного злочину.
Розслідування проводиться за 438 статтею ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
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