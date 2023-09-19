Удар БПЛА по складу у Львові знищив 300 тонн гуманітарної допомоги. Це сталося у ніч проти 19 вересня. Внаслідок атаки було зруйновано складське приміщення, де був розташований склад благодійної організації "Карітас-Спес". За попередньою інформацією, у напрямку області летіло 18 дронів.

Про це заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

Браун засудила російський удар по Львову, через який вщент вигорів гуманітарний склад із 300 тоннами допомоги.

"Я найрішучіше засуджую російський удар, унаслідок якого сьогодні вранці було зруйновано склад неурядової організації "Карітас-Спес" у Львові, на заході України. Цей важливий гуманітарний об’єкт, де було близько 300 тонн гуманітарної допомоги, вигорів вщент", – зазначила Браун.

Вона наголосила, що впродовж року удари по гуманітарних об’єктах посилились, що впливає на тих, хто вже потерпає від жахливих наслідків війни.

За словами Браун, гуманітарні співробітники, установи та активи захищені міжнародним гуманітарним правом, а удари по них суворо заборонені.

Додамо, що під час атаки "Шахедами" по Львову загинула одна людина. Ще дві особи постраждали, одну з них – госпіталізували.