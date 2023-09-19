ЄС пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 2025 року [ Редагувати ]
Європейська Комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які виїхали до Євросоюзу через російську агресію, з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року.
Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.
Зазначається, що таке рішення забезпечить впевненість та підтримку для понад 4 млн осіб, які користуються захистом по всьому ЄС.
Зазначимо, що ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року одностайним рішенням держав-членів і автоматично продовжив її дію на один рік.
Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту зберігаються, і тому він повинен бути продовжений як необхідна і відповідна реакція на поточну нестабільну ситуацію, яка поки що не сприяє безпечному і довгостроковому поверненню осіб, які користуються тимчасовим захистом в ЄС.
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