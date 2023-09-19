ЗСУ завдали удару по штабу окупантів у районі Мелітополя [ Редагувати ]
Сили оборони України сьогодні, 19 вересня, завдали успішного удару по штабу росіян поблизу захопленого Мелітополя.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
"Збройні сили України уразили штаб окупантів поблизу тимчасово окупованого Мелітополя", - йдеться у повідомленні.
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