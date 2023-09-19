Міністр оборони США Ллойд Остін планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він заявив під-час брифінгу по результатам зустрічі союзників України у форматі "Рамштайн".

За словами Остіна, зустріч із Зеленським відбудеться у четвер у Пентагоні.

"Це 15-те засідання, і кожного разу мене вражає відданість більше 50- ти країн, які тут зібрались, щоб допомогти Україні у захисті. Вперше до нас приєднався міністр оборони України Умєров. Також я очікую зустрітись з президентом Зеленським у четвер у Пентагоні", - сказав він.

Остін також заявив, що наразі задоволений результатами проведеного засідання.