Глава Пентагону ухилився від питання про далекобійні ракети для України [ Редагувати ]
Глава Пентагону Ллойд Остін ухилився від відповіді на питання про ситуацію з передачею Україні далекобійних ракет. Він змінив фокус на тему протиповітряної оборони нашої держави.
Про це повідомляє глава Пентагону Ллойд Остін на брифінгу після засідання "Рамштайну".
Остіна попросили прокоментувати ситуацію з передачею Україні далекобійних ракет.
"Я не буду давати конкретну оцінку їхнього запиту. Вони просять про те, що вважають за необхідне. Але ми повинні задовольнити зараз найважливіші потреби України", - сказав він.
Остін зазначив, що ще декілька місяців тому Україна говорила про необхідність покращення протиповітряної оборони. Він зазначив, що союзники намагаються з цим допомогти.
За його словами, Україна отримала певну кількість ППО, але ще багато чого треба зробити.
"На сьогоднішній зустрічі я закликав союзників і партнерів "копнути глибше" й передати всі засоби ППО, які вони можуть передати, на тлі настання зимової кампанії у війні в Україні", - додав голова Пентагону.
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