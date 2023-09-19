Захист України зараз - це не тільки інвестиція в майбутнє України, але й в майбутнє кожної країни, яка хоче, щоб світ жив за правилами, які виконують всі.

Про це повідомляє американський президент Джо Байден на Генасамблеї ООН.

"Росія вважає, що світ втомиться і дозволить захопити Україну без жодних наслідків. Але поставмо собі питання, якщо ми відмовимось від принципів ООН, щоб догодити агресору, то чи може кожен член цієї Асамблеї мати впевненість, що його захистять. Якщо Україна впаде, то чи буде забезпечена незалежність кожного з вас. Відповідь - ні", - сказав Байден.

За його словами, світ має боротися з такими діями РФ сьогодні, щоб не було таких агресорів завтра.

"Ось чому США з партнерами стоять на боці України, коли вони відстоюють свою свободу та територіальну цілісність своєї країни", - додав президент США.