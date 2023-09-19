Російські війська сьогодні, 19 вересня, обстріляли автомобіль волонтерів у Куп'янську (Харківська область). Унаслідок ворожої атаки загинуло шестеро людей.

Про це повідомляє начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

"Знову обстріляли цивільних - росіяни продовжують вбивати. Станом на зараз шестеро цивільних загинуло в Куп'янську", - йдеться у заяві.

Зазначається, що мова йде про двох жінок та чотирьох чоловіків. Болвінов уточнив, що це та кількість жертв, яку вдалося підрахувати на цей момент.