Обстріл Куп'янська: кількість жертв збільшилася [ Редагувати ]
Російські війська сьогодні, 19 вересня, обстріляли автомобіль волонтерів у Куп'янську (Харківська область). Унаслідок ворожої атаки загинуло шестеро людей.
Про це повідомляє начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
"Знову обстріляли цивільних - росіяни продовжують вбивати. Станом на зараз шестеро цивільних загинуло в Куп'янську", - йдеться у заяві.
Зазначається, що мова йде про двох жінок та чотирьох чоловіків. Болвінов уточнив, що це та кількість жертв, яку вдалося підрахувати на цей момент.
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