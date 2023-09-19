Сполучені Штати Америки сьогодні, 19 вересня, запровадили новий пакет санкцій проти міжнародної мережі, яка допомагає Ірану виробляти безпілотники.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції щодо семи фізичних і чотирьох юридичних осіб, що базуються в Ірані, Китайській Народній Республіці, Росії та Туреччині, у зв'язку з іранським безпілотним літальним апаратом і розробкою військової авіації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця мережа полегшила постачання і фінансові операції на підтримку іранської авіаційної промислової компанії (HESA) з виробництва, закупівель і технічного обслуговування БПЛА і військових літаків.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США також оновлює запис HESA у списку громадян особливих категорій і заблокованих осіб (SDN), включивши до нього новий псевдонім, який він використовував для ухилення від санкцій і заходів експортного контролю.