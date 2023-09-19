В Україні хочуть впровадити Єдиний соціальний реєстр, щоб пришвидшити та оптимізувати процес призначення соціальної допомоги населенню.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про Єдиний соціальний реєстр (ЄСР). Його мета - об’єднати всіх отримувачів соціальної підтримки в одну базу даних і таким чином пришвидшити та оптимізувати процес призначення різних видів соціальної підтримки населенню.

Зазначається, що ЄСР - це централізована система для збору, обробки, зберігання та обліку електронних даних отримувачів соціальної підтримки.

Реєстр об’єднуватиме уніфіковані дані отримувачів усіх видів соціальної підтримки - послуг, допомог, субсидій тощо. Таким чином, кожна особа, яка потребує або вже отримує підтримку від держави, матиме свою особову електронну справу під різні соціальні випадки.