В Україні хочуть запустити Єдиний соціальний реєстр [ Редагувати ]
В Україні хочуть впровадити Єдиний соціальний реєстр, щоб пришвидшити та оптимізувати процес призначення соціальної допомоги населенню.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про Єдиний соціальний реєстр (ЄСР). Його мета - об’єднати всіх отримувачів соціальної підтримки в одну базу даних і таким чином пришвидшити та оптимізувати процес призначення різних видів соціальної підтримки населенню.
Зазначається, що ЄСР - це централізована система для збору, обробки, зберігання та обліку електронних даних отримувачів соціальної підтримки.
Реєстр об’єднуватиме уніфіковані дані отримувачів усіх видів соціальної підтримки - послуг, допомог, субсидій тощо. Таким чином, кожна особа, яка потребує або вже отримує підтримку від держави, матиме свою особову електронну справу під різні соціальні випадки.
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