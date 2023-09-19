В Єревані протестувальники штурмують будівлю уряду та заблокували посольство рф (відео) [ Редагувати ]
У столиці Вірменії Єревані відбуваються протести через "антитерористичну операцію" Азербайджану в Нагірному Карабасі. Повідомляють про сутички.
Протестувальники вигукують гасла проти уряду і вимагають від прем’єр-міністра Нікола Пашиняна захистити вірмен у Карабасі.
Натовп намагався прорватися до дверей, скандуючи гасло "Нікол - зрадник". Поліція застосувала шумові гранати на акції протесту біля урядової будівлі. На центральній площі Республіки перед будинком уряду перебуває багатотисячний натовп.
Паралельно інша група протестувальників заблокувала вихід із посольства рф. За даними ТАРС, дипломати не можуть залишити будівлю. Раніше деякі вірменські Телеграм-канали звучали заклики не випускати співробітників посольства, оскільки росія не вживає зусиль для допомоги Вірменії та Нагорному Карабаху.
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