200 броньовиків MRAP, 50 дронів, снаряди: Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги [ Редагувати ]
Німеччина за підсумками засідання "Рамштайн" оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про "потужний пакет військової допомоги від Німеччини":
- 200 бойових броньованих машин MRAP;
- 50 надводних дронів;
- десятки тисяч снарядів різних калібрів;
- 480 ракет АТ2;
- системи розмінування та інше.
На сайті Міноборони ФРН повідомляють, що передають ЗСУ:
- 30 000 артилерійських фугасних боєприпасів калібру 155 мм;
- 3 800 димових снарядів для 155-мм артилерії
- 105 000 120-мм мінометних боєприпасів;
- 480 протитанкових мін АТ-2;
- 200 бойових броньованих машин MRAP;
- 50 надводних безпілотників (тип не повідомляється);
- Зимовий одяг;
- Електро та теплогенератори;
- Запасні частини для вже поставлених систем.
Нагадаємо, наприкінці серпня Німеччина вперше відправила Україні ракети для ЗРК Patriot.
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