Південна Корея викликала посла рф та закликала відмовитися від співпраці з КНДР [ Редагувати ]
МЗС Південної Кореї викликало посла росії у Сеулі Андрія Кулика. Про це повідомляє агентство Yonhap.
Під час зустрічі перший заступник міністра закордонних справ Чан Хо Чжин закликав москву негайно припинити військову співпрацю з КНДР та дотримуватись резолюції Ради безпеки ООН.
У ході переговорів корейський дипломат заявив, що на росії як на одному з постійних членів Ради безпеки ООН та творця системи нерозповсюдження ядерної зброї лежить велика відповідальність.
Уряд у співпраці з міжнародним співтовариством вживе рішучих заходів і забезпечить настання очевидних наслідків у відповідь на будь-які дії, які порушують резолюції РБ ООН і загрожують нашій безпеці.
Чан Хо Чжин також зазначив, що будь-які дії з боку росії, які порушують резолюцію Ради безпеки ООН, справлять "значний негативний вплив" на відносини рф і Південної Кореї.
Нагадаємо, 12 вересня диктатор КНДР Кім Чен Ин прибув до росії. Його візит завершився 17 вересня. У рамках поїздки найтовстіший диктатор у світі зустрівся з володимиром путіним, віце-прем'єром Денисом Мантуровим та міністром оборони сергієм шойгу.
Що обговорювали на особистій зустрічі путін і Кім, невідомо, однак Південна Корея припустила, що йшлося про озброєння, і пригрозила росії санкціями.
Після вторгнення росії до України Північна Корея підтримувала позицію москви. Пхеньян голосував проти резолюцій, які засуджують росію в ООН, а також єдиним у світі офіційно підтримав результати влаштованих кремлем "референдумів" для спроби анексії української території.
У липні 2022 року Україна розірвала дипломатичні відносини з КНДР.
по темі
У вівторок, 19 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" Юрій Ігнат речник командування Повітряних сил ЗСУ розповів деталі нічної атаки окупантів на Україну
Український порт "Чорноморськ" уперше після виходу москви із зернової угоди у липні залишило вантажне судно із зерном
Станом на ранок вівторка, 19 вересня, втрати росії у війні в Україні склали 520 окупантів
У рф спостерігається нестача дронів та їх складників через рішення Китаю про заборону на експорт високопродуктивних безпілотних повітряних суден
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль в інтерв'ю Associated Press назвав незаконним потенційне військове співробітництво росії та КНДР