МЗС Південної Кореї викликало посла росії у Сеулі Андрія Кулика. Про це повідомляє агентство Yonhap.

Під час зустрічі перший заступник міністра закордонних справ Чан Хо Чжин закликав москву негайно припинити військову співпрацю з КНДР та дотримуватись резолюції Ради безпеки ООН.

У ході переговорів корейський дипломат заявив, що на росії як на одному з постійних членів Ради безпеки ООН та творця системи нерозповсюдження ядерної зброї лежить велика відповідальність.

Уряд у співпраці з міжнародним співтовариством вживе рішучих заходів і забезпечить настання очевидних наслідків у відповідь на будь-які дії, які порушують резолюції РБ ООН і загрожують нашій безпеці.

Чан Хо Чжин також зазначив, що будь-які дії з боку росії, які порушують резолюцію Ради безпеки ООН, справлять "значний негативний вплив" на відносини рф і Південної Кореї.

Нагадаємо, 12 вересня диктатор КНДР Кім Чен Ин прибув до росії. Його візит завершився 17 вересня. У рамках поїздки найтовстіший диктатор у світі зустрівся з володимиром путіним, віце-прем'єром Денисом Мантуровим та міністром оборони сергієм шойгу.

Що обговорювали на особистій зустрічі путін і Кім, невідомо, однак Південна Корея припустила, що йшлося про озброєння, і пригрозила росії санкціями.

Після вторгнення росії до України Північна Корея підтримувала позицію москви. Пхеньян голосував проти резолюцій, які засуджують росію в ООН, а також єдиним у світі офіційно підтримав результати влаштованих кремлем "референдумів" для спроби анексії української території.

У липні 2022 року Україна розірвала дипломатичні відносини з КНДР.