На американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині сьогодні, 19 вересня, відбулася зустріч союзників України щодо відбиття російської агресії.

За підсумками засідання міністр оборони США Ллойд Остін, відповідаючи на питання про постачання далекобійних ракет ATACMS, заявив, що Україні зараз потрібніша система протиповітряної оборони, передає Politico.

ППО рятує життя, тож я закликаю цю групу продовжувати зміцнювати наземну протиповітряну оборону України. Ми повинні продовжувати докладати зусиль, щоб забезпечити Україну системами ППО та перехоплювачами.

За словами глави Пентагону, США намагаються зробити "все можливе, щоб збройні сили України були успішними в конкретний момент часу". У зв'язку з цим, зазначив міністр, на зустрічі він закликав союзників "ретельніше пошукати на арсеналах" та "передати боєприпаси для ППО".

Ллойд Остін зазначив, що системи ППО "залишатимуться найнеобхіднішим видом озброєнь для України". Він також виступив за відправку в Україну артилерійських снарядів.

Згодом представник Великої Британії за підсумками зустрічі заявив, що Україні поставлять десятки тисяч артилерійських снарядів.