Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час свого виступу на Генасамблеї ООН виступив за мирне врегулювання конфлікту на території Нагірного Карабаху.

Турецький лідер нагадав, що вважає невизнану республіку територією Азербайджану.

Карабах - це азербайджанська територія. Спроби нав'язати будь-який інший його статус ніколи не будуть успішними.

За словами Ердоган, територія нагорного Карабаху має стати місцем, де всі, "включаючи вірмен, зможуть співіснувати на азербайджанській території".

Президент Туреччини також наголосив, що варіанти врегулювання, які не визнають Карабах територією Азербайджану, є неприйнятними.

16 вересня пан Ердоган запропонував Азербайджану, Вірменії та росії на рівні лідерів провести чотиристоронню зустріч з проблеми Карабаху. Турецький президент не отримав ані позитивної, ані негативної відповіді на пропозицію.

Я ще раз обговорюватиму це питання з Алієвим (Ільхам Алієв, президент Азербайджану - ред.). Ми попрацюємо над конкретизацією і уважно стежитимемо за розвитком.

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, армія Азербайджану розпочала "антитерористичну операцію" на території Карабаху (Арцах - вірменський варіант назви).

Офіційний Баку заявив, що єдиним шляхом до миру в регіоні є повне виведення вірменських військ з Карабаху та розпуск "режиму в Степанакерті".