Україна відмовилась приймати поставку від Німеччини десяти танків Leopard 1. Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel. Причиною відмови є дефекти, виявлені інспекторами в Польщі.

Der Spiegel пише, що дефекти на бронетехніці стали результатом тренувань на ній українських солдатів у Німеччині останні кілька тижнів.

За інформацією видання, "Україна повідомила спеціальний штаб при міністерстві оборони в Берліні, що німецькі системи озброєння, які прибули до Польщі, потребують ремонту".

Оскільки немає ні підготовленого технічного персоналу, ні достатньої кількості запчастин переправляти Leopard на Україну немає сенсу.

Видання також уточнює, що це повідомлення з боку Києва "викликало занепокоєння" у Берліні. Міністерство оборони оперативно направило технічних експертів до Жешува для перевірки та обслуговування танків. Там з'ясувалося, що Leopard справді вимагають ремонту.

Видання також повідомило, що у липні Україна також відмовилася від ще однієї партії танків Leopard 1 через аналогічні дефекти.

На початку лютого уряд Данії ухвалив рішення про співпрацю з Німеччиною та Нідерландами щодо передачі Україні 100 танків Leopard 1.

У травні Данія та Німеччина оголосили про плани передати Україні 80 танків Leopard 1A5 - п'ять танкових рот. У тому ж місяці міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен говорив, що це танки було знято з озброєння і поставлено на зберігання в 2005 році.

Перед відправкою бойові машини пройшли ремонт на німецькому підприємстві Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Паралельно на військовому полігоні Кліц у Саксонії-Анхальт розпочалося навчання українських вояків.