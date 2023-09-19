У вівторок, 19 вересня, Сили оборони України завдали удару по штабу 7-ї дивізії ВДВ рф під Херсоном. Про це повідомляє російське видання ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерела.

За попередніми даними від прицільного удару по командно-польовому пункту "загинуло багато офіцерів, точна кількість жертв ретельно приховається".

На момент обстрілу у десантників відбувалося щоденне планування. Факт прильоту ВЧК-ОГПУ підтвердив і голова організації ветеранів 7-ї гвардійської дивізії Євген Ханін.

По командному пункту был прилёт сегодня, есть потери. Ну они всегда, это война, постоянно потери бывают, это жизнь, никуда не денешься.

Удар по штабу окупантів поблизу тимчасово окупованого Мелітополя підтверджує і Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Близько 7:00 Збройні Сили України завдали успішного удару по штабку окупантів у районі тимчасово окупованого Мелітополя.

7-а гвардійська десантно-штурмова дивізія дислокована в Новоросійську. Напередодні стало відомо про загибель колишнього замкомандира "Семерки" полковника Андрія Кондрашкіна.

А наприкінці лютого 2022 року загинув її командир Андрій Суховецький. Машину, в якій їхав генерал, обстріляли з мінометних розрахунків.