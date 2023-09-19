Польща може скасувати фінансову допомогу українським біженцям з 2024 року. Про це офіційний представник уряду Петро Мюллер повідомив телеканалу Polsat, передає Bloomberg.

Підтримка біженців, що включає скасування вимог про проживання та надання дозволів на роботу, безкоштовний доступ до шкіл, медичного обслуговування та виплат родинам, не буде продовжена наступного року.... Ці правила просто перестануть діяти наступного року.

У той час як уряд у Варшаві був одним із найзатятіших прихильників України, пропонуючи фінансову та військову допомогу та служачи воротами для західних поставок, зв'язки між двома країнами погіршуються напередодні виборів у Польщі, пише Bloomberg.

Після 24 лютого 2022 року громадяни України, які прибули до Польщі, стали отримувати спеціальні ідентифікаційні номери, які дозволяють їм легально жити, вчитися, працювати і отримувати соціальну допомогу в республіці. Загалом до Польщі в'їхали близько 10 млн українських громадян, майже 8 млн з них повернулися до України.

За словами заступниці міністра сім'ї та соціальної політики Ганни Шмідт, Польща витратила майже 2,4 млрд злотих ($550 млн) на виплати для українських сімей, які втекли до Польщі від війни.

З 1 березня 2023 році у Польщі запровадили оплату для тих біженців, які перебувають у колективних закладах розміщення (готелі, гуртожитки тощо) понад 120 днів.

Спочатку біженці з України покриватимуть 50% вартості проживання (не більше 40 злотих на день), а через кілька місяців - 75% (не більше 60 злотих). Цей обов’язок не поширюватиметься, зокрема, на людей з інвалідністю, дітей, вагітних жінок, осіб пенсійного віку та осіб, які піклуються про щонайменше трьох дітей.

Нагадаємо, напередодні Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини через блокування поставок української агропродукції.