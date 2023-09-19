Україна здобула другу медаль на чемпіонаті світу з боротьби [ Редагувати ]
Україна здобула свою другу медаль на чемпіонаті світу-2023 зі спортивної боротьби, що проходить у сербському Белграді.
Юлія Ткач-Остапчук здобула "срібло" у ваговій категорії до 59 кг. У півфіналі 33-річна українка перемогла німкеню Єлену Бруггер - 2:0, а у сутичці за "золото" з рахунком 1:4 поступилася китаянці Чжан Ці.
Юлія Ткач, чемпіонка світу-2014 у ваговій категорії до 63 кг, у вазі до 59 кг весною цього року стала віцечемпіонкою Європи і сьогодні повторила свій срібний успіх на світовій першості.
Раніше борець вільного стилю Василь Михайлов (до 79 кг) став бронзовим призером чемпіонату світу. У сутичці за "бронзу" наш чемпіон Європи переміг Болата Сакаєва з Казахстану.
28-річний борець з Одещини повторив своє попереднє досягнення на світових першостях - у Белграді-2022 він також здобув бронзову медаль.
Світова першість у Белграді триватиме до 24 вересня. З першим "сріблом" на турнірі збірна України вийшла на проміжне восьме місце в медальному заліку чемпіонату.
Василь Михайлов
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