Донецький "Шахтар" програв "Порту" у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів - 1:3.

Вже на 8-й хвилині рахунок за "Порту" відкрив бразилець Галену. За п'ять хвилин Кевін Келсі з результативної передачі відновив паритет - 1:1. Але Галену вдруге вивів португальців уперед ще до екватора першої 45-хвилинки.

Переможну крапку в матчі поставив іранський форвард "Порту" Мехді Таремі.

Ліга чемпіонів. 1-й тур

"Шахтар" - "Порту" 1:3. Голи: Келсі, 13 - Галену, 8, 15, Таремі, 29

Нагадаємо, "гірники" здобули пряму путівку до групового раунду в статусі чемпіона Української Прем'єр-ліги. Номінально домашні матчі нового сезону донеччани проводять в німецькому Гамбурзі.

На стартовий день турніру припали одразу два матчі групи Н: "Шахтар" приймав "Порту", а "Барселона" зустрічалася з бельгійським "Антверпеном" (5:0).

Група Н. Турнірна таблиця

"Барселона" (Іспанія) - 3 очки (1 матч), 5:0 (різниця голів) "Порту" (Португалія) -3 (1), 3:1 "Шахтар" (Україна) - 0 (1), 1:3 "Антверпен" (Бельгія) - 0 (1), 0:5

Наступний матч у Лізі чемпіонів "Шахтар" проведе 4 жовтня, це буде виїзна гра проти "Антверпена".

До 1/8 фіналу виходять по дві найкращі команди із групи. Фінал відбудеться 1 червня 2024 року у Лондоні.

Нагадаємо, у липні "Шахтар" призначив нового головного тренера. Ним став нідерландець Патрік ван Левен, який у минулому сезоні працював з луганською "Зорею".