Зеленський поскаржився Генсеку ООН на іранські безпілотники [ Редагувати ]
У межах участі в загальних дебатах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем. Про це повідомляє Офіс президента.
Глава держави подякував ООН за зусилля з мінімізації наслідків повномасштабної російської агресії та висловив сподівання на подальшу активну допомогу з боку Організації в оперативному реагуванні на нагальні потреби українського населення в гуманітарній сфері.
Сторони обговорили перспективи поновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.
Президент подякував Антоніу Гутеррішу за підтримку зусиль України із забезпечення стабільності продовольчих ринків та експорту.
Володимир Зеленський привернув увагу Генерального секретаря ООН до використання державою-агресором іранських безпілотників для атак на портову та агропромислову інфраструктуру України.
по темі
У Нью-Йорку Володимир Зеленський обговорив із Біньяміном Нетаньягу захист людей і співпрацю у цивільній обороні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому відомо "про спроби укласти якісь тіньові угоди з росією за лаштунками". Про це глава української держави сказав, виступаючи на трибуні Генеральної асамблеї ООН
Президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку 21 вересня. Зустріч відбудеться у рамках Тижня високого рівня Генасамблеї ООН. Про це на брифінгу повідомив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван
У четвер, 14 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна додала нової економічної конкретики до відносин із Республікою Корея
Президент України Володимир Зеленський заявив, якщо Збройні сили України ще трішки натиснуть на російських окупантів на півдні, то росіяни самі звідти втечуть