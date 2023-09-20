Зеленський зустрівся з Нетаньягу [ Редагувати ]
У Нью-Йорку, де триває 78-ма сесія Генеральної Асамблеї ООН, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу. Про це повідомляє Офіс президента України.
Лідери докладно обговорили низку важливих двосторонніх питань, зокрема співпрацю у сфері цивільної оборони та захисту життів людей.
Володимир Зеленський поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та повітряні удари, зокрема з використанням дронів іранського виробництва, яких росія продовжує завдавати по мирних українських містах, цивільних об’єктах і портовій інфраструктурі.
Президент України висловив занепокоєння дедалі тіснішою військовою співпрацею росії та Ірану.
Глава Української держави запросив Ізраїль підтримати Українську формулу миру. У цьому контексті Володимир Зеленський розповів про підготовку Глобального саміту миру.
Крім того, сторони обговорили співпрацю в межах ООН та на інших міжнародних майданчиках.
по темі
У межах участі в загальних дебатах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем
Президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку 21 вересня. Зустріч відбудеться у рамках Тижня високого рівня Генасамблеї ООН. Про це на брифінгу повідомив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван
Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому відомо "про спроби укласти якісь тіньові угоди з росією за лаштунками". Про це глава української держави сказав, виступаючи на трибуні Генеральної асамблеї ООН
У четвер, 14 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна додала нової економічної конкретики до відносин із Республікою Корея
Президент України Володимир Зеленський сподівається переконати президента США Джо Байдена надати Силам оборони ракети ATACMS з радіусом дії 300 км