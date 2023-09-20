Російські загарбники у ніч проти 20 вересня атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131. Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.

Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Вночі Командування Повітряних Сил повідомляло про групи ворожих БпЛА, які зайшла у повітряний простір України на Сумщині з Курської області рф. Ще кілька груп "шахедів" на Запоріжжі рухались з півдня у північно-західному напрямку.

Є влучання у Нафтопереробний завод у Кременчуці. Сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено. Станом на зараз відомо, що постраждалих немає, повідомила Полтавська ОВА.