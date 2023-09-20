У Сочі палає нафтобаза (відео) [ Редагувати ]
Велика пожежа спалахнула у Сочі. Неподалік аеропорту в Адлері палає резервуар з 1200 тоннами дизельного палива.
До цього місцеві чули звук вибуху. За попередніми даними, пожежа могла стати наслідком атаки безпілотника.
Все сталося приблизно о 5:15 ранку, величезний стовп диму зараз здійнявся над містом.
Площа пожежі - 100 кв. м., за попередніми даними постраждалих немає. Резервуар гасять за допомогою піни, загрози поширення вогню немає.
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