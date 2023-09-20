Сили оборони знищили 520 окупантів, 17 ББМ і 34 гармати - Генштаб [ Редагувати ]
Сили оборони України за минулу добу, 19 вересня, знищили 520 окупантів, 17 бойових броньованих машин і 34 артилерійські системи. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 273 980 (+520) осіб,
- танків - 4 635 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 8 868 (+17) од,
- артилерійських систем - 6 096 (+34) од,
- РСЗВ - 779 (+1) од,
- засоби ППО - 526 (+0) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4821 (+37),
- крилаті ракети - 1 479 (+0),
- кораблі/катери - 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8 633 (+32) од,
- спеціальна техніка - 906 (+3).
Дані уточнюються.
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