Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про значний прогрес України щодо реформ, необхідних для вступу до Євросоюзу. В інтерв'ю Bloomberg вона наголосила, що реформування державної системи ускладнюється через ведення бойових дій.

Якщо вони збережуть темп - а я бачу, що вони абсолютно мотивовані - це вирішальний момент.

Голова Єврокомісії не стала називати терміни, в які Україна може вступити до ЄС, однак висловила сподівання, що країна "доб'ється успіху".

Президент України Володимир Зеленський подав заявку на вступ країни до ЄС 28 лютого 2022 року. 23 червня Київ набув статусу кандидата.

У Єврокомісії закликали українську владу провести низку антикорупційних та судових реформ. У листопаді 2022 року президент Зеленський скасував важливий для вступу до ЄС фінансовий моніторинг політиків та вищих посадових осіб.

Критерії для вступу до ЄС вимагають, щоб у країні-кандидаті дотримувалися принципів свободи та поваги до прав людини, а також принципу правової держави. При цьому, за даними Bloomberg, деякі країни ЄС побоюються, що прийом України "призведе до надто тонкого розподілу обмежених ресурсів".

28 серпня голова Європейської ради Шарль Мішель закликав ЄС готуватись до розширення об'єднання. За його словами, ЄС має бути готовим до прийому нових країн-членів до складу об'єднання до 2030 року.

Наразі офіційними кандидатами на вступ до Євросоюзу є сім країн: Албанія, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Україна та Чорногорія.

Раніше за всіх заявку на вступ до ЄС подала Туреччина у 2005 році. Чорногорія перебуває у статусі кандидата з 2010 року.