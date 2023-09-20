Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас після першої зустрічі з новим главою Міноборони України Рустемом Умєровим повідомив про необхідність створення в Україні коаліції з розмінування. І анонсував новий пакет військової допомоги.

"Я закликаю країни, які досі не визначилися, приєднатися до коаліції, надавши навчання, обладнання або фінансові внески",- заявив Анушаускас, його слова наводяться на сайті військового відомства країни.

Він запевнив, що Литва підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно.

До нового пакету військової допомоги, який Литва направить Україні, увійдуть морські радари, боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf. З вересня призначені для ЗСУ танки Leopard ремонтуватимуть у Литві, додав міністр.

Військова підтримка України з боку Литви вже включає гелікоптери Мі-8, зенітні установки L-70 з боєкомплектом, бронетранспортери М113, мільйони набоїв та боєприпаси для гранатометів.

В Україну найближчим часом перекинуть системи запуску ракет NASAMS, засоби боротьби з дронами, матеріально-технічне обладнання та інше забезпечення.

24 серпня Литва передала Україні черговий пакет військової підтримки на 41 млн євро. ЗСУ отримали боєприпаси Carl Gustaf, гвинтівки, комплекти морських оглядових радарів, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, антидронові засоби тощо.