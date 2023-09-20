З'явилося відео удару блискавки в двох людей на мексиканському пляжі [ Редагувати ]
Двоє людей загинули від удару блискавки в Мексиці.
Трагедія сталася у штаті Мічоакан на популярному серед туристів пляжі Аквіла. Раптово почався сильний шторм, і відпочивальники поспіхом хотіли залишити пляж, але раптом вдарила блискавка.
Момент удару потрапив на камеру випадкового очевидця. Жінка загинула одразу ж, а чоловік з критичними помер пізніше у лікарні.
по темі
Мексиканський уфолог Хайме Мауссан показав владі тіла прибульців, яким може бути 1000 років.
Австралія підтримає позов України проти росії у Міжнародному суді ООН. Загалом на бік Києва стала 31 держава
Міністр оборони Литви анонсував новий пакет військової допомоги Україні
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про значний прогрес України щодо реформ, необхідних для вступу до Євросоюзу
Сили оборони України за минулу добу, 19 вересня, знищили 520 окупантів, 17 бойових броньованих машин і 34 артилерійські системи. Про це повідомив Генштаб ЗСУ
Російські війська наступають біля Ягідного, Андріївки, Мар’їнки та Роботиного, Сили оборони України продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямку. Про це Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні 20 вересня