Австралія приєднається до держав, які підтримують позов України проти росії у Міжнародному суді ООН. Про це повідомила глава МЗС Зеленого континенту Пенні Вонг.

Австралія приєднається до групи з 31 держави, яка підтримує в Міжнародному суді ООН позов України проти росії. Генеральний соліситор Стівен Донахью виступить від імені Австралійської Співдружності на етапі попереднього розгляду заяви Києва щодо порушення росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Україна 26 лютого 2022 року подала до Міжнародного суду ООН позов до РФ щодо інтерпретації, застосування та виконання Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Офіційний Київ вимагає від суду визнати, що рф не має законних підстав для дій в Україні та проти неї.

Нагадаємо, 18 вересня Міжнародний суд ООН у Гаазі відновив розгляд справи, в якій Україна подає позов проти росії щодо конвенції про геноцид. Слухання, які триватимуть до 27 вересня, не будуть глибоко аналізувати суть справи, а сконцентруються на юридичних аргументах стосовно юрисдикції.