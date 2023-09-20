Президент України Володимир Зеленський не знайомий з планом екс-президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні за 24 години, і закликав розкрити його деталі. Про це глава держави заявив в інтерв'ю телеканалу CNN, відповідаючи на питання, як він ставиться до пропозицій Трампа.

Я не розумію, у чому деталі його плану, чому він ними не поділиться і чого чекає. До виборів у США більше року. Якщо він має цікаві ідеї, він міг би ними поділитися.

Зеленський додав, що готовий прийняти лише такий план, який передбачатиме виведення російських військ.

В іншому випадку ідеї, які він висуває, не є ідеями для глобального миру.

Глава держави наголосив, що будь-який мирний план, за яким Київ має відмовитися від окупованих росією територій ,є неприйнятним.

Якщо ідея полягає в тому, щоб забрати частину нашої території і віддати путіну, це не формула миру.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що після обрання президентом на виборах у 2024 році зможе домогтися закінчення війни в Україні впродовж 24 годин.

Він не розкривав деталей своєї пропозиції, однак в інтерв'ю телеканалу NBC раніше зазначив, що Україна могла б взагалі уникнути російського вторгнення, якби раніше визнала окупований Крим російським.

Трамп також заявляв, що має намір організувати переговори президента України Володимира Зеленського та путіна.