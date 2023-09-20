Зеленський закликав Трампа оприлюднити мирний план закінчення війни [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський не знайомий з планом екс-президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні за 24 години, і закликав розкрити його деталі. Про це глава держави заявив в інтерв'ю телеканалу CNN, відповідаючи на питання, як він ставиться до пропозицій Трампа.
Я не розумію, у чому деталі його плану, чому він ними не поділиться і чого чекає. До виборів у США більше року. Якщо він має цікаві ідеї, він міг би ними поділитися.
Зеленський додав, що готовий прийняти лише такий план, який передбачатиме виведення російських військ.
В іншому випадку ідеї, які він висуває, не є ідеями для глобального миру.
Глава держави наголосив, що будь-який мирний план, за яким Київ має відмовитися від окупованих росією територій ,є неприйнятним.
Якщо ідея полягає в тому, щоб забрати частину нашої території і віддати путіну, це не формула миру.
Дональд Трамп неодноразово заявляв, що після обрання президентом на виборах у 2024 році зможе домогтися закінчення війни в Україні впродовж 24 годин.
Він не розкривав деталей своєї пропозиції, однак в інтерв'ю телеканалу NBC раніше зазначив, що Україна могла б взагалі уникнути російського вторгнення, якби раніше визнала окупований Крим російським.
Трамп також заявляв, що має намір організувати переговори президента України Володимира Зеленського та путіна.
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