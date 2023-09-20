Президент Азербайджану Ільхам Алієв у телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що Баку зупинить "антитерористичну операцію" у Нагірному Карабаху, якщо вірменські військові складуть зброю. Про це повідомила пресслужба президент Азербайджану.

Адміністрація Президента Азербайджану кілька разів запрошувала представників вірменського населення, що проживає в Карабахському регіоні нашої держави, до діалогу для обговорення питань реінтеграції, однак вони відмовлялися, проте, під час продовження антитерористичних заходів локального характеру, вони знову були запрошені до діалогу. Глава держави заявив, що антитерористичні заходи буде зупинено, якщо зброю буде складено і формування збройних сил Вірменії буде роззброєно.

За словами Ільхама Алієва, Азербайджан був змушений розпочати "антитерористичну операцію" в Нагірному Карабаху "для припинення провокаційних та підбурювальних дій вірменської сторони".

Серед таких дій він назвав закладку мін диверсійно-розвідувальною групою вірменських сил у Карабасі, внаслідок чого загинули цивільні особи та співробітники поліції, а також обстріл підрозділів азербайджанської армії з мінометів та різнокаліберної стрілецької зброї.

Під вірменськими збройними силами Азербайджан має на увазі і власну армію Нагірно-Карабахської Республіки. У Єревані ж поділяють армію НКР та армію Вірменії.

При цьому Вірменія є гарантом безпеки Арцаху (назва Нагорного Карабаху) і офіційно надає республіці військову допомогу згідно з Бішкекським протоколом від 1994 року.

Про початок "антитерористичної операції" у Карабаху Азербайджан оголосило 19 вересня. Надвечір Баку повідомив про захоплення 60 позицій Вірменії.

Міноборони Азербайджану каже, що завдає ударів лише з військових цілей. Уповноважений з прав людини в Нагірному Карабаху Гегам Степанян повідомив, що через обстріли Азербайджану загинули 27 людей.

Нагадаємо, Ердоган напередодні назвав Карабах територією Азербайджану.