Бомбардувальник Су-34 зазнав аварії у Воронезькій області. Про це повідомили у міноборони росії.

20 вересня 2023 року у Воронезькій області близько 10:00 при виконанні планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-34. Екіпаж літака у складі двох людей катапультувався та евакуйований на аеродром базування. Загрози їхньому здоров'ю немає.

Літак упав у поле в Каширському районі Воронезької області неподалік селища Колодязний. На землі руйнувань немає. Політ виконувався без боєкомплекту. Причиною аварії могла стати технічна несправність - відмова лівої стойки шасі.

Ціна Су-34 становить майже $36 млн. На озброєнні ВКС рф перебуває близько 104 одиниць Су-34.

За даними Генштабу ЗСУ на ранок 20 вересня окупанти втратили в Україні 316 гелікоптерів і 315 літаків.