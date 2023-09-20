Су-34 розбився у Воронезькій області [ Редагувати ]
Бомбардувальник Су-34 зазнав аварії у Воронезькій області. Про це повідомили у міноборони росії.
20 вересня 2023 року у Воронезькій області близько 10:00 при виконанні планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-34. Екіпаж літака у складі двох людей катапультувався та евакуйований на аеродром базування. Загрози їхньому здоров'ю немає.
Літак упав у поле в Каширському районі Воронезької області неподалік селища Колодязний. На землі руйнувань немає. Політ виконувався без боєкомплекту. Причиною аварії могла стати технічна несправність - відмова лівої стойки шасі.
Ціна Су-34 становить майже $36 млн. На озброєнні ВКС рф перебуває близько 104 одиниць Су-34.
За даними Генштабу ЗСУ на ранок 20 вересня окупанти втратили в Україні 316 гелікоптерів і 315 літаків.
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