Шуфрича зняли з посади голови Комітету ВРУ з питань свободи слова [ Редагувати ]
Регламентний комітет підтримав постанову керівництва Верховної Ради про зняття Нестора Шуфрича з голови Парламентського комітету з питань свободи слова. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Автоматично в.о. голови комітету став заступник Шуфрича - Євген Брагар.
В.о. комітету після цього буде Євген Брагар. Той депутат, який пропонував продати собаку за оплату комуналки.
Нагадаємо, 15 вересня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави члену забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді.
Шуфрича підозрюють у тому, що він систематично розповсюджував наративи кремля про те, що українська держава - нібито штучне утворення, Україна та росія мають спільну історію, а українці та росіяни - нібито "один народ".
Таким чином Шуфрич намагався поширити проросійські настрої в українському суспільстві.
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