Регламентний комітет підтримав постанову керівництва Верховної Ради про зняття Нестора Шуфрича з голови Парламентського комітету з питань свободи слова. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Автоматично в.о. голови комітету став заступник Шуфрича - Євген Брагар.

В.о. комітету після цього буде Євген Брагар. Той депутат, який пропонував продати собаку за оплату комуналки.

Нагадаємо, 15 вересня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави члену забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді.

Шуфрича підозрюють у тому, що він систематично розповсюджував наративи кремля про те, що українська держава - нібито штучне утворення, Україна та росія мають спільну історію, а українці та росіяни - нібито "один народ".

Таким чином Шуфрич намагався поширити проросійські настрої в українському суспільстві.