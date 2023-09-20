Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що якщо прибрати фактор обстрілів України, то енергетична система пройде зиму в нормальному режимі. В іншому випадку ППО буде збивати дрони і ракети по максимуму, щоб зберегти відновлену за останні пів року інфраструктуру.

Якщо зараз вивести за дужки ракетні чи дронові обстріли, то в принципі ми маємо пройти зиму нормально. Без таких глобальних викликів, які були минулої зими. Але якщо ввести сюди обстріли, то тут виникають питання. Тому що не ясно яким чином все це буде відбуватися.

На його думку, в цьому аспекті головне - це протиповітряна оборона (ППО) і можливість збивати дрони, ракети, які летять на станції.