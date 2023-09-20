Під москвою диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер - ГУР [ Редагувати ]
Невідомі диверсанти влаштували підрив на аеродромі "Чкаловський" (московська область рф), суттєво пошкодивши два літаки та один гелікоптер. Подія відбулась 18 вересня. Про це повідомляє ГУР.
Вона викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах - на аеродромі базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" та спеціальні літаки (літаки-розвідники).
Диверсанти заклали вибухівку та підірвали літаки АН-148 та ІЛ-20 (обидва відносяться до 354-го авіаполку спеціального призначення), а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над московською областю.
Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один АН-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження.
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