Невідомі диверсанти влаштували підрив на аеродромі "Чкаловський" (московська область рф), суттєво пошкодивши два літаки та один гелікоптер. Подія відбулась 18 вересня. Про це повідомляє ГУР.

Вона викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах - на аеродромі базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" та спеціальні літаки (літаки-розвідники).

Диверсанти заклали вибухівку та підірвали літаки АН-148 та ІЛ-20 (обидва відносяться до 354-го авіаполку спеціального призначення), а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над московською областю.