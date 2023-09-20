Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заяву, що під час російських атак на енергосистему України цієї зими можливі три сценарії розвитку подій.

Якщо пошкодження об'єктів будуть незначними, то, ймовірно, відключення електроенергії у споживачів не буде.

Я думаю, тут треба говорити сценарним аналізом. Сценарій №1: стріляють - ми збиваємо. Сценарій №2: стріляють - ми збиваємо не все і відбувається якась шкода. В цьому разі потрібно щось міняти. Для цього потрібна наявність резервного обладнання.

Він розповів, що минулого року енергетики по суті знімали обладнання, яке не використовувалося і ставили на місце того, яке пошкоджене.

Цей ресурс ми використали в цілому по системі. Шість місяців ми купували додаткове обладнання, робили запаси й певний запас у нас є.

Однак він наголосив, що можна замінити пошкоджене обладнання, якщо воно невелике і для цього потрібно небагато часу.

Але якщо це будуть тотальні руйнації, то це зовсім інша історія тому, що часу потрібно буде значно більше.

Це, за його словами, є третім сценарієм розвитку подій.

Наведу приклад. У нас були станції минулого року, куди в один блок прилетіли одразу чотири ракети. І вони фізично всі попали в блок. Звичайно, це один із блоків, який відновити до цієї зими ми не встигнемо навіть якби хотіли. Там просто потрібно, можливо, побудувати "новий блок" з точки зору обсягу робіт і того обладнання, яке потрібно поставити.

Тому, як він зазначив, якщо такі крайні сценарії будуть відбуватися, то єдиний спосіб балансувати систему - попитом, тобто вимикати споживачів. Але у разі часткових пошкоджень (перший і другий сценарій) такої необхідності не буде.