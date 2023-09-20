Відключення світла взимку: у ДТЕК назвали три сценарії [ Редагувати ]
Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заяву, що під час російських атак на енергосистему України цієї зими можливі три сценарії розвитку подій.
Якщо пошкодження об'єктів будуть незначними, то, ймовірно, відключення електроенергії у споживачів не буде.
Я думаю, тут треба говорити сценарним аналізом. Сценарій №1: стріляють - ми збиваємо. Сценарій №2: стріляють - ми збиваємо не все і відбувається якась шкода. В цьому разі потрібно щось міняти. Для цього потрібна наявність резервного обладнання.
Він розповів, що минулого року енергетики по суті знімали обладнання, яке не використовувалося і ставили на місце того, яке пошкоджене.
Цей ресурс ми використали в цілому по системі. Шість місяців ми купували додаткове обладнання, робили запаси й певний запас у нас є.
Однак він наголосив, що можна замінити пошкоджене обладнання, якщо воно невелике і для цього потрібно небагато часу.
Але якщо це будуть тотальні руйнації, то це зовсім інша історія тому, що часу потрібно буде значно більше.
Це, за його словами, є третім сценарієм розвитку подій.
Наведу приклад. У нас були станції минулого року, куди в один блок прилетіли одразу чотири ракети. І вони фізично всі попали в блок. Звичайно, це один із блоків, який відновити до цієї зими ми не встигнемо навіть якби хотіли. Там просто потрібно, можливо, побудувати "новий блок" з точки зору обсягу робіт і того обладнання, яке потрібно поставити.
Тому, як він зазначив, якщо такі крайні сценарії будуть відбуватися, то єдиний спосіб балансувати систему - попитом, тобто вимикати споживачів. Але у разі часткових пошкоджень (перший і другий сценарій) такої необхідності не буде.
Плюс не забуваємо, що в нас в цьому році є більший обсяг імпорту. Минулого року ми не могли заводити 1 і 2 ГВт імпорту, який зараз може технічно заходити в країну. І це теж резерв. Тому як "план Б", коли не вистачатиме власної генерації, будемо брати імпорт. Чи вистачить його? Напевне в пікові години, коли буде дуже холодно 1 і 2 ГВт теж буде недостатньо. І можливо треба буде балансувати теж попитом.
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