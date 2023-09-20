У середу, 20 вересня, "влада" невизнаного Карабаху заявила про припинення вогню та визнала капітуляцію. Про це свідчить заява невизнаної республіки та пише видання report.az.

У невизазному Нагірному Карабаху ухвалили рішення про припинення вогню від 20 вересня. Режим припинення вогню має набути чинності з 13:00 20 вересня 2023 року.

Представники т.зв. Республіки Арцах заявили, що "приймають пропозицію командування російської миротворчої місії щодо припинення вогню". У Міноборони Азербайджану також підтвердили угоду.