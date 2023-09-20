"Влада" невизнаного Карабаху заявила про припинення вогню [ Редагувати ]
У середу, 20 вересня, "влада" невизнаного Карабаху заявила про припинення вогню та визнала капітуляцію. Про це свідчить заява невизнаної республіки та пише видання report.az.
У невизазному Нагірному Карабаху ухвалили рішення про припинення вогню від 20 вересня. Режим припинення вогню має набути чинності з 13:00 20 вересня 2023 року.
Представники т.зв. Республіки Арцах заявили, що "приймають пропозицію командування російської миротворчої місії щодо припинення вогню". У Міноборони Азербайджану також підтвердили угоду.
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