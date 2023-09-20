Увімкнули димову завісу: у Криму пролунали потужні вибухи [ Редагувати ]
У середу, 20 вересня, на території окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Окупанти увімкнули димову завісу біля нафтобази Чорноморського флоту. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".
Дим біля побережжя в місті Інкерман з'явився близько 12:00. Як зазначають місцеві Telegram-канали, там розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту рф, де зберігаються мільйони тонн пального.
При цьому пропагандистські пабліки повідомляють про вибухи в Севастополі, а саме в районі Бельбека, де знаходиться аеродром. Деякі Telegram-канали пишуть про "відбиту атаку".
Також між північною стороною Севастополя та Інкерманом помітили чорний дим.
по темі
У середу, 13 вересня, у Севастополі дронами та ракетами був атакований судноремонтний завод
У суботу вдень, 9 вересня, у тимчасово окупованому росією Сімферополі загорілася військова частина
В окупованому Криму росіяни все більше лікарень перероблють під обслуговування військових
Скільки часу займе відновлення цих суден та чому це успішна операція для українських ЗСУ - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька із Лондона.
У тимчасово окупованому Криму, в Євпаторії пролунали вибухи сьогодні вночі 14 вересня. Росіяни кажуть про атаку дронів