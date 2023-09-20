У середу, 20 вересня, на території окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Окупанти увімкнули димову завісу біля нафтобази Чорноморського флоту. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".

Дим біля побережжя в місті Інкерман з'явився близько 12:00. Як зазначають місцеві Telegram-канали, там розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту рф, де зберігаються мільйони тонн пального.

При цьому пропагандистські пабліки повідомляють про вибухи в Севастополі, а саме в районі Бельбека, де знаходиться аеродром. Деякі Telegram-канали пишуть про "відбиту атаку".

Також між північною стороною Севастополя та Інкерманом помітили чорний дим.