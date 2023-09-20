Рік роботи "народного супутника": у ГУР розкрили деталі [ Редагувати ]
"Народний супутник" ICEYE допоміг українським бійцям у завданні ударів по кораблю та підводному човну у Севастопольській бухті. Про це повідомляє пресслужба ГУР.
В ГУР нагадали, що рівно рік тому, 20 вересня, волонтери передали українським розвідникам космічний апарат ICEYE.
Упродовж цього року "народний супутник" приніс безліч користі у нашій боротьбі за свободу - його можливості дозволяють нам щодня отримувати критично важливі для бойових операцій розвідувальні дані та спалювати тонни ворожої смертоносної техніки.
До прикладу, ICEYE зіграв дуже важливу роль в ударі по Севастопольській бухті 13 вересня, коли були знищені російський десантний корабель "мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".
Окрім того, ГУР оприлюднило знімки аеродрому "Дягілєво" у Рязанській області та позицій російської ППО в Бєлгородській області, по яких також "працювали" українські захисники.
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